الأمن يرفض إقامة مباريات الأهلي والزمالك على 3 ملاعب

06 أكتوبر 2019 - 04:42 م

كشف مسئولو اللجنة المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الامن رفض خوض الأهلي والزمالك لمبارياتهم المقبلة فى الدوري باستادات بتروسبورت أو الكلية الحربية أو المقاولون العرب وجهاز الرياضة العسكري.

تابع مسئولو اتحاد الكرة أنه تم إخطار الأهلي و الزمالك بقرار الأمن من أجل البحث عن ملعب جديد لمبارياتهم المقبلة فى بطولة الدوري.

كان اتحاد الكرة قد قرر نقل مباراة الزمالك أمام إف سي مصر المقرر لها الثامنة مساء اليوم من استاد بتروسبورت لتقام باستاد السلام.

ويسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته المحلية اليوم أمام إف سي مصر بعدما حقق الفوز فى مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، فى الجولتين الأولى والثانية بالدورى، ليحصد 6 نقاط واكتفى الفريق الأبيض بإحراز هدفين فقط فى المباراتين بواقع هدف فى كل لقاء فيما لم تستقبل شباكه أى أهداف، أما نادى مصر حصد نقطة واحدة من أول جولتين له فى الدورى ولم يسجل أى هدف حتى الآن واستقبلت شباكه 3 أهداف.