برلماني: فشل مفاوضات سد النهضة يؤكد استمرار الحرب على مصر

قال النائب حسن عمر، إن الجيش المصرى حقق انتصارا عظيما في السادس من أكتوبر على الجيش الإسرائيلى، هذا الانتصار الذى أعاد العزة والكرامة لكل الشعب المصرى خاصة والشعوب العربية بشكل عام.





وأضاف البرلمانى، في بيان له اليوم، أنه رغم الانتصار الكبير، إلا إن المؤامرات مازالت تحاك ضد الوطن من أطراف دولية، تسعى للنيل من استقرار مصر وجيشها العظيم، ولعل ما حدث في الأسابيع الماضية من مخططات أفسدها وعى الشعب المصرى.





وأشار إلى أن ما يحدث الآن فيما يخص مفاوضات سد النهضة التى تقف خلفه دول معادية لمصر، يؤكد ان الحرب رغم انتصارنا العسكرى فيها مازالت مستمرة، وتحتاج إلى وعى دائم من الشعب واصطفاف خلف القيادة السياسية للعبور إلى المستقبل المشرق.





وأكد ان الشعب هو الجيش والجيش هو الشعب، وإذ تأتى ذكرى انتصار أكتوبر المجيد ليذكرنا بان هذا الشعب لا يهاب الموت ولا يقف إمام أي سدود أو عقبات وأنه قادر على العبور في أي وقت يشاء وبكل القوة، حفظ الله شعب مصر وجيش مصر.



