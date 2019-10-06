  • الأحد 06 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر03:48 م
بحث متقدم
الملك سلمان

أول تعليق لوالد قاتل حارس الملك سلمان

عمرو أديب

أديب يحذر أهالى إسكندرية من هذا الأمر

الإعلامي أحمد موسى

موسى لـ"إثيوبيا": للأسف وصلنا معكم لطريق مسدود

عادل امام والسادات

قصة الكلب الذي أهداه "السادات" لـ عادل إمام

حسام البدرى المدير الفنى الجديد للمنتخب

أول رد فعل من "البدرى" بعد إصابة نجم الأهلى

ترامب وبن سلمان

ترامب يتعهد للسعودية بهذا الأمر

الإعلامية بسمة وهبة

إعلامية شهيرة تصدم متابعيها: "ساندوتش الجبنة بـ90 جنيه"

أرشيفية

هذا ما فعله الأطباء المصريون مع الجرحى الإسرائيليين بحرب أكتوبر

عمرو أديب

عمرو أديب: « لازم مدرب الأهلى يرجع لأهله»

بتروسبورت

الأمن يرفض إقامة مباريات بجمهور على 4 ملاعب

أول تعليق لوالد قاتل حارس الملك سلمان

الصفحة الأخيرة

الملك سلمان
الملك سلمان

متابعات-علا خطاب

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من الملك سلمان وولي العهد على مقتل حارسه الشخص

#

شاهد.. والد حارس الملك سلمان يلتقى والد قاتله

#

أول فيديو لجثمان حارس الملك سلمان قبل دفنه

#

تعليق غير متوقع من والد قاتل حارس الملك سلمان

الملك سلمان

مشعل

تداول مقطع فيديو لوالد قاتل حارس الملك سلمان بن عبد العزيز، مشعل ممدوح آل علي، وهو يتحدث عن نجله.

وفي مقطع الفيديو يظهر "مشعل" أثناء تلقيه العزاء من أمراء سعوديين إثر مقتل نجله على أيدي رجال الأمن بعد إقدامه على قتل اللواء عبد العزيز الفغم في الحديث الأول له بعد الواقعة.

وتحدث مشعل في الفيديو عن ملوك المملكة العربية السعودية المتعاقبين وأشار إلى أن كلاً منهم له بصمته التي تركها في البلاد.

وتوافد على مشعل آل علي عدد من الأمراء والشخصيات السعودية المعروفة لتقديم واجب العزاء في ابنه.. بالتزامن مع العزاء الذي أقامته أسرة الراحل اللواء الفغم.

وحظي مشعل ممدوح آل علي بتعاطف واسع من قبل السعوديين خاصة إثر مبادرته بالتحامل على مصابه وسرعة الحضور لأداء صلاة الجنازة على الفغم وتعزية ذويه ومشاركتهم ألم الفاجعة منذ اللحظات الأولى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "النقل" تعلن موعد وصول عربات ركاب سكة حديد جديدة من روسيا
» التونسيون ينتخبون ثالث برلمان بعد الثورة
» الزمالك يتراجع.. ويعدل عقد "جنش"
» سعودية شهيرة تصدم الجميع: "كل اللي اتقدمولي كلاب"
» شروط «الجبلاية» لحضور قرعة كأس مصر
» بـ"بدلة رقص".. صافيناز بإطلالة جريئة على البحر
» 10 طرق لإزالة جير الأسنان
» أشعة رنين على قدم «السولية»
» التشكيل المتوقع للزمالك أمام "أف سى مصر"
» لتنجبي طفلا ذكيا.. تناولى هذه الأطعمة
» الأهلى بدون راحة استعدادًا لـ «القمة»

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:39 م

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية