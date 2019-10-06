» سعودية شهيرة تصدم الجميع: "كل اللي اتقدمولي كلاب"

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بدور البراهيم
بدور البراهيم

متابعات-علا خطاب

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صدى البلد

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سد النهضة

إثيوبيا

أثارت الفاشينيستا السعودية، بدور البراهيم، جدلاً واسعًا، وذلك من خلال ردها على سؤال أحد متابعي حسابها على "سناب شات" حول ما إذا كانت متزوجة حاليًا أم لا؟، غير أنها وصفت كل من يتقدم لخطبتها بـ"الكلاب" لذلك ترفض كل عروض الزواج.

وروت "بدور"، عبر مقطع فيديو لها على تطبيق "سناب شات": "منذ أن انفصلت عن زوجي من 4 سنوات وكل اللي يتقدمولي ذكور أو كلاب لابسة ثياب".

ووجهت رسالةً إلى كل من انتقدها بسبب تشبيهها لمن تقدموا لها بـ"الكلاب"، قائلةً: "أنا كلامي واضح مين أقصد، ولم أقصد التعميم على كل الرجال، واللي يقولولي إخواتك وعمامك من الرجال أقول لهم حشى أن يتم تشبيهم بذلك، وهدول محارم أكيد ما ينفع أتزوج منهم".

وأشارت "بدور" إلى أن الفتيات في السعودية يرتدين العباءة عندما يخرجن من منازلهن، وفي داخل البيت يلبسن الأزياء القصيرة، نافيةً ما تم تداوله بين المتابعين أنها قد خلعت الحجاب، مؤكدةً أنها شائعات من قبل البعض.

وكانت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم قد أثارت حالةً من البلبلة بين متابعيها بعد ظهورها في مقطع فيديو تحدثت فيه عن جمالها، فوُجِّهت لها الاتهامات بالغرور والكبرياء.


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