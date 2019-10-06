» بـ"بدلة رقص".. صافيناز بإطلالة جريئة على البحر

صدمت الراقصة الاستعراضية، صافيناز، متابعيها، بنشرها صورًا جديدة لها بإطلالة "جريئة" للغاية، خلال تواجدها على أحد الشواطئ وببدلة رقص جديدة.

وظهرت "صافيناز" عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ببدلة رقص جديدة وهي على أحد الشواطئ، وأعرب العديد من متابعي صافيناز عن إعجابهم بإطلالتها من خلال خاصية التعليقات، بحسب موقع "نورت" .

ذكر أن صافيناز كانت قد أعلنت مؤخرًا عن عدم إحيائها لأي حفلات رفض في الأفراح، أو حفلات راقصة داخل مصر بسبب ارتفاع سعر التراخيص التي تستخرجها من أجل إحياء حفلتها، موضحة أن أرباح تلك الحفلات تذهب جميعها للتراخيص بعد ارتفاع أسعارها.