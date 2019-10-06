» 10 طرق لإزالة جير الأسنان

06 أكتوبر 2019 - 01:03 م

يرغب الجميع في الحصول على أسنان بيضاء ناصعة بطرق بسيطة لإزالة الجير من أسنانهم، وهناك العديد من الطرق الطبيعية لإزالته.

ومن أهم هذه المواد الطبيعية: بيكربونات الصوديوم التي تزيل الجير وتقتل البكتيريا الموجودة في الأسنان، ولا يجب استخدامها لأكثر من 3 أيام في الأسبوع لما قد تسببه من حساسية أو التهاب في الأسنان.

وهناك خل التفاح، من خلال تخفيف الخل في كمية من الماء والمضمضة فيها لعدة دقائق، ثم شطف الفم بالماء بعد الانتهاء من المضمضة، ولا ينصح باستخدامه بكثرة.

وأشارت "سكاي نيوز" في تقريرها، إلى أن الزيت من إحدى الوسائل الفعالة في تنظيف الأسنان، وهو من الطرق الهندية التقليدية في تبييض الأسنان حيث يتم دهن الأسنان بالزيت لقدرته على قتل البكتيريا وحل المواد الدهنية.

ولا يهم نوع الزيت المستخدم ولكن من الزيوت المفضلة في هذه الطريقة زيت جوز الهند بسبب طعمه المستساغ واحتوائه على كميات كبيرة من حمض اللوريك "Lauric acid" المعروف بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا.

وأضافت أن الفحم يعتبر أيضًا أحد وسائل إزالة الجير الطبيعة، فله قدرة كبيرة على الامتصاص، لذلك من الممكن استخدامه لحل المواد المسببة لتغيير لون الأسنان بطحنه ووضعه على فرشاة الأسنان، يأتي الفحم على شكل بودرة، ويتميز بقدرته على إزالة آثار التدخين من الأسنان.

و يرى كثيرون أن استخدام قشور الفواكه كالبرتقال والليمون والتفاح والموز قد يكون له آثار قوية في إزالة جير الأسنان. كما أن البرتقال غني بفيتامين سي، ويعمل على محاربة البكتيريا في الفم.

كذلك الطماطم والفراولة تحتوي على فيتامين سي، وتعمل الطماطم والفراولة على تبييض الأسنان ومحاربة البكتريا. كذلك حمض الماليك الذي تحتويه الفراولة مفيد للأسنان.

ويعتبر الملح من أكثر الطرق شيوعا وأقدمها، ووفقا للجمعية الأميركية للأسنان (ADA )، يعتبر الملح من أكثر طرق إزالة الجير المنزلية أمناً وفائدة في حال انتفاخ أو التهاب اللثة وتخفيف الأورام الفموية والتقليل من رائحة الفم، لقدرته على القضاء على البكتيريا الفموية.

في ذات الوقت أثبتت الدراسات أن لزيادة الملح في الطعام أثر سيء على الأسنان؛ لأن زيادة الملح تؤدي إلى نقص في نسبة الكالسيوم في الجسم وهو المركب الأساسي في بناء الأسنان لذلك، يكون الإكثار من الملح في الطعام سببا في ضعف الأسنان.

وكذلك التفاح من أفضل الأطعمة المفيدة للأسنان، سواء لتبيضها أو لتقويتها، و

زيت جوز الهند يزيل البكتيريا وينظف اللثة. ضع ملعقة منه في فمك لمدة 15 دقيقة، و بذور السمسم أيضا لديها تأثير على تبييض الأسنان.