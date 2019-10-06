هذا ما فعله الأطباء المصريون مع الجرحى الإسرائيليين بحرب أكتوبر

06 أكتوبر 2019 - 12:12 م

أكدت سيدة مبارك، نقيبة تمريض السويس أثناء حرب أكتوبر، أن الحرب شارك بها أطباء من مختلف محافظات الجمهورية لعلاج الجرحى والمصابين على جبهة القتال.



وأضافت "مبارك"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع عبر شاشة قناة "تن"، اليوم الأحد، أنهم كانوا يستقبلون حالات مصابة وجرحى من العدو الإسرائيلي، وكانوا يعالجونهم، إعلاءً لضميرهم المهني.



وتابعت مبارك في حوارها مع الإعلامي حسام الدين حسين، أن التمريض والأطباء كانوا يتبرعون بالدم لإسعاف الأسرى من قوات العدو الإسرائيلي.

