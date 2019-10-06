قصة الكلب الذي أهداه "السادات" لـ عادل أمام
أول رد فعل من "البدرى" بعد إصابة نجم الأهلى
ترامب يتعهد للسعودية بهذا الأمر
إعلامية شهيرة تصدم متابعيها: "ساندوتش الجبنة بـ90 جنيه"
هذا ما فعله الأطباء المصريون مع الجرحى الإسرائيليين بحرب أكتوبر
عمرو أديب: « لازم مدرب الأهلى يرجع لأهله»
الأمن يرفض إقامة مباريات بجمهور على 4 ملاعب
إسرائيل تطرح مبادرة تاريخية مع دول الخليج رسميا
ترامب يكشف أسرارًا جديدة عن «المكالمة الحساسة»
17 قرارًا للحكومة لوقف المظاهرات في العراق
إيمان هاني
عصر
فجر
04:34
شروق
05:56
ظهر
11:48
15:09
مغرب
17:39
عشاء
19:09