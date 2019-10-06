» مهرجان يوسف شاهين يستضيف "عايشة" في دورته العاشرة

06 أكتوبر 2019 - 12:04 م

يستضيف مهرجان يوسف شاهين في دورته العاشرة 2019، العديد من الأعمال الفنية ، للتحكيم بينها، وذلك من الإثنين 11/11/2019 حتى الخميس 14/11/2019، في مقر حزب التجمع بوسط البلد.

ويستضيف المهرجان مجموعة من الأعمال المتنوعة، ما بين فيلم روائي قصير وفيلم تسجيلي قصير، سيناريو قصير أو طويل.

و"عيشة"، هو فيلم قصير يتحدث عن معاناة المطلقات في المجتمع والتنمر والأذى النفسي الذي يتعرضوا له في مجتمعنا .

وتقول "مليكة" بطلة الفيلم وهي صاحبة الفكرة نتيجة لتجربتي الشخصية لأني مطلقة وعانيت كثيرا في حياتي مع أولادي وطليقي والمجتمع الذي لا يرحم المطلقات سواء كان من الزملاء في العمل أو الجيران أو حتى الأهل، فرأيت أن هذه التجربة لابد أن يتم عرضها علي المجتمع حتى نتمكن من إيجاد حل لها، ونوفر العلاج للمطلقات من التنمر الذي يمارس ضدها.

والفيلم للمخرج شاهر يوسف، ومدير التصوير كوثر علي" كيرا"، وقصة و تمثيل "مليكة" و مونتاج محمد إسماعيل