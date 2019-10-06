» اليوفي والإنتر.. لمن الغلبة فى الديربي الإيطالي؟

06 أكتوبر 2019 - 11:50 ص

يرتقب عشاق الدورى الإيطالى، الجولة السابعة والتى تشهد لقاء إنتر ميلان مع ضيفه فريق يوفنتوس، فى التاسعة إلا الربع مساء اليوم على ملعب "جيوزيبى مياتزا".

ويدخل الفريقان «ديربي إيطاليا» في ميلانو بعد نتيجتين متباينتين في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع، إذ حقق يوفنتوس فوزًا مريحًا على ضيفه باير ليفركوزن الألماني الثلاثاء بثلاثية نظيفة، بينما فرّط إنتر في تقدمه على مضيفه برشلونة الإسباني بهدف نظيف في الشوط الأول، وأنهى المباراة خاسرا بنتيجة 1 - 2 على ملعب كامب نو، في أول خسارة هذا الموسم للفريق الإيطالي مع مدربه كونتي.