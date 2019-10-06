» فى ظهورها الأول.. ابنة ابراهيم حسن تشعل مواقع التواصل

تفاجأ جمهور التوأم، حسام حسن وإبراهيم حسن، أشهر من لاعب في مصر والوطن العربي، بنشر فرج عامر، رئيس نادي سموحة، صورة لابنة إبراهيم حسن، مع والديها في حفل تخرجها، موجهًا لها التهنئة، ما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعتبر أول ظهور لأولاد التوأم.

وكان قد نشر فرج عامر صورة لسارة إبراهيم حسن، ابنة إبراهيم حسن، أثناء حفل تخرجها من الجامعة الألمانية بمصر،معلقًا عليها:"الف مبروك بنتنا الجميلة سارة إبراهيم حسن التخرج من الجامعة الألمانية، مبروك يا هيما، ومدام جي جي مليون مبروك".

في المقابل، لاقت الصورة تفاعلاً كبيرًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي،حيث بعد الظهور الأول لها، فكل من التوأم حسن ، حسام وإبراهيم حريصان عن فصل الجانب العائلي عن وسائل الإعلام نهائيا ما جعل عشاق التوأم حسن حسام وإبراهيم يوجهون التهنئة لها عبر العديد من التعليقات المليئة بالتهاني والدعاء لها، بحسب "صدي البلد" .

وكان فرج عامر قد وجه للتوأم رسالة عبر تويتر عقب الفوز على إنبي قائلا: "مبروك سموحة مبروك للعميد.. حسام حسن أتمنى أن نصبر علي سموحة لأن الفريق ما زال في مرحلة بناء الانسجام وما زالت هناك أوراق لم تظهر بعد ومبروك للكابتن إبراهيم حسن والجهاز الفني والإداري وجميع العاملين مع الفريق".

وفي فبراير الماضي، أعلن مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر، التعاقد مع حسام حسن لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلفا لعادل عبد الرحمن، الذي رحل بسبب تراجع النتائج بعد أقل من 5 سابيع على قيادته للفريق .

ورحل عادل عبد الرحمن بسبب سوء النتائج بعدما قاد الفريق في 4 مباريات، تلقى خلالهم هزيمتين وتعادلين، فيما سجل الفريق تحت قيادته هدفا وحيدا وتلقت شباكه 6 أهداف، حيث تعادل سلبيا في أول مباراتين أمام إنبي وطلائع الجيش، قبل أن يخسر من بيراميدز برباعية نظيفة، ثم الهزيمة أخيرا من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، وهو ما تسبب في رحيل المدير الفني.