معلومة جديدة تنشر لأول مرة عن سد النهضة

06 أكتوبر 2019 - 10:19 ص

كشف عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، معلومات جديدة تنشر لأول مرة عن سد النهضة قائلا: "إثيوبيا ضربت بالاتفاقيات الدولية الثلاث والقانون الدولي عرض الحائط في ملف سد النهضة".



وأوضح "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أنه يوجد 3 اتفاقيات مع إثيوبيا، وجميعهم ينصون على مبدأ عدم الضرر وعدم إنشاء أي مشروع على نهر النيل إلا بعد التشاور، معقبا: "إثيوبيا ترفض الاتفاق على سنوات ملء وتشغيل سد النهضة".



ولفت أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أن السعة الحالية لسد النهضة 7 أضعاف السعة التي تم تحديدها عام 64، ولم نجد أي دراسة هندسية تؤكد سلامة السد، موضحًا أن السد يشكل خطورة كبيرة حال انهياره سواء جزئي أو كلي.

