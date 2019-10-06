الزمالك يبحث عن الصدارة أمام "أف سى مصر"

06 أكتوبر 2019 - 09:58 ص

يواجه فريق الزمالك نظيره أف سى مصر فى الثامنة مساء اليوم على استاد السلام ضمن ثالث جولات الدوري الممتاز.

ويسعى الزمالك لمواصلة سلسلة الانتصارات التى حققها مؤخرًا، بعدما حقق الفوز فى مباراتين متتاليتين أمام الاتحاد السكندرى ومصر للمقاصة، وهو ما يدفعه للبحث عن صدارة جدول الدورى.

على الجانب الآخر يسعي نادى مصر، لتحسين نتائجه وخاصة وأنه لم يحصل سوى على نقطة واحدة من أول جولتين له بالدورى ولم يسجل أى هدف حتى الآن واستقبلت شباكه 3 أهداف.