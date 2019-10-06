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فنانة شهيرة: ذهبت لهذا المطرب في منزله فـ"اعتدى عليّ"

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آدم
آدم

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المطرب آدم

كشفت فنانة شهيرة عن تعرضها لموقف صادم مع مطرب شهير ، مؤكدة أنها ستلجأ للطب الشرعي للحصول على حقوقها.

وقالت الفنانة اللبنانية إنجي خوري إنها تعرضت لاعتداءات جسدية كبرى من المطرب اللبناني "آدم".

وقالت في فيديو متداول لها إنها كانت تذهب إلى منزله لمساعدته في تنظيف البيت إثر إصابة ضخمة تعرض لها في قدمه .

وأشارت إلى أن المطرب الشهير قام بخطفها وتعذيبها والاعتداء عليها جسديا رغم الصداقة بينهما انتقاما لطليقته المطربة "قمر".

واستدركت: "لما عرف بوجود خلاف بيني وبين طليقته قمر خطفني واعتدى علي ولن أترك حقي وسأذهب للطب الشرعي لإثبات كل شيء".

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