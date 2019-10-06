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رد مفاجيء لشهيرة بعد الهجوم عليها بسبب الظهور بـ"باروكة"

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شهيرة
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الفنانة شهيرة

ردت الفنانة المعتزلة "شهيرة" على الهجوم الشديد الذي تعرضت له بعد ظهورها بشعر مستعار في صورة أغضبت الكثيرين .

وقالت "شهيرة" في تصريحات صحفية: "نعم أهتم لرأي الناس على السوشيال ميديا وأتابع ما يقولوه .. لكن من الصعب أن يتفق الناس على شخص .. أو يتفقوا على أي شيء بشكل عام.. أهم شيء أن يرضى الإنسان عن نفسه".

وكانت "شهيرة" أثارت جدلا كبيرا عقب خلعها الحجاب بعد سنوات طويلة من ارتدائه ثم عادت وأعلنت عدم التخلي عنه بعد هجوم شديد لتظهر بشعر مستعار مما تسبب في غضب بعض متابعيها.

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