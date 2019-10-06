شاهد .. رسالة تركي آل الشيخ إلى الرئيس السيسي

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تركي آل الشيخ

وجه المستشار تركي آل الشيخ - رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية - رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر المجيد.

وقال "آل الشيخ" في رسالة عبر صفحته بـ"فيس بوك" : "كل سنة ومصر وجيشها وشعبها في عزة وانتصارات .. كل سنة ومصر عفية وقوية وصامدة ومنتصره.. كل نصر اكتوبر وجيش مصر قوي ومنتصر على الدوام" .

وأضاف: "كل سنة وفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يقود كنانة الله في أرضه إلى الخير والتنمية".

واستدرك: "كل سنة ومصر والسعودية شعب واحد على قلب واحد .. والي يلعب معنا يستحمل".

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