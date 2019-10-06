لاعب "ليستر سيتي" وجه كلمة "بشعة" لصلاح بعد إصابته.. فما هي؟

06 أكتوبر 2019 - 06:41 ص

كشفت وسائل إعلام إنجليزية تفاصيلا جديدة عن إصابة النجم المصري محمد صلاح على يد حمزة تشودري لاعب "ليستر سيتي" في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس .



وقال الإعلامي المصري "هاني حتحوت" إن تقارير إنجليزية كشفت عن قيام "تشودري" بتوجيه كلمة "عنصرية بشعة" لصلاح بعد إصابته ، رافضة الكشف عن الكلمة بالضبط ، مكتفية بالقول إنها "عنصرية" .



وإثر ذلك تعرض "تشودري" لحملة "عنصرية" مضادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردًا على كلمته.



وكشف المتحدث باسم "ليستر سيتي" أن فريقه قرر إبلاغ الشرطة ضد بعض الجماهير الإنجليزية التي وجهت شتائم عنصرية لـ"تشودري" بعد إصابته لـ"صلاح" ، مضيفا: "لا مكان للعنصرية في كرة القدم".