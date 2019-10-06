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أبو تريكة

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هجوم ناري من أبو تريكة ضد "صلاح": أصبح "مهووسا"

الرياضة

أبو تريكة
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ابو تريكة

صلاح

وجه محمد أبو تريكة - أسطورة الأهلي ومنتخب مصر - انتقادات لاذعة إلى النجم المصري محمد صلاح في أعقاب مباراة ليفربول وليستر سيتي التي فاز فيها الريدز بهدفين مقابل هدف.

وقال "أبو تريكة في الاستوديو التحليلي للمباراة: "محمد صلاح أصبح مهووسا بتسجيل الأهداف وهذا قد يكون مطلوبا في بعض الأحيان لكن لا يجب أن يسيطر على صلاح هذا الهاجس ".

وأضاف: "في بعض الأحوال ينبغي لك أن تمرر لزملائك أو تتحرك لتفتح لهم مساحات .. صلاح مطالب بكل ذلك".

واستدرك: "أسلوب لعب صلاح أصبح مختلفا عما درج عليه .. في السابق كان يعتمد على عقله وهذا ما حقق له نجاحا كبيرا بينما الآن يعتمد على سرعته وقوته البدنية .. ويأتي عقله في المرتبة الثانية .. هذا خطأ".

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