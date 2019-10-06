ترامب يفتح جبهة جديدة في معركة مساءلته بـ"الفضيحة الكبرى"

06 أكتوبر 2019 - 12:50 ص

فتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، جبهة جديدة في معركة مساءلته، من شأنها أن تهدد إدارته، وشن هجومًا على عضو بارز في الحزب الجمهوري انتقد مساعيه لدفع حكومات أجنبية للتحقيق مع منافسه الديمقراطي المحتمل.



وخلال الأيام القليلة الماضية شن الجمهوري ترامب هجوما على ديمقراطيين ووسائل إعلام على صلة بتحقيق مساءلته في الكونجرس، لكنه كتب اليوم على تويتر أن السناتور الأمريكي ميت رومني "شخص غبي يحاربني منذ البداية".



وانتقد رومني الرئيس الأمريكي يوم الجمعة، لأنه طلب من الصين التحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل. وكان رومني خسر الانتخابات في عام 2012 أمام الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما.



وقال رومني السناتور عن ولاية يوتا إن طلب ترامب من الصين كان "خطأ وتصرفا مشينا".



وقال ترامب على تويتر "لو عمل ميت (رومني) بهذا الحماس أمام أوباما لفاز بالرئاسة. لكنه للأسف لم يفعل".









