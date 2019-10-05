متحدث البرلمان: "السيسي" طمأن المصريين بشأن هذا الأمر الخطير

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عمرو أديب

عمرو أديب يوجه رسالة هامة للمصريين بعد أزمة سد النهضة

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النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب
النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب

المصريون ـ متابعات

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أشاد د.صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان، بالمتابعة اللحظية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لملف سد النهضة، مؤكدا أن متابعة الرئيس عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي طمأن المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والشعبية. 
وقال "حسب الله " - في بيان أصدره منذ قليل- أن ما سطره الرئيس السيسي خلال تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتأكيده أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق، يؤكد الحرص الرئاسي على إعطاء ملف سد النهضة أولوية قصوى وانه لا تنازل أبدا عن حقوق مصر التاريخية من حصة نهر النيل، مشيدا بقول الرئيس السيسي بالنص: "سيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد متابعته نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.
وكتب الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : "تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي.. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطًا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".
 

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