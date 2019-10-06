  • الأحد 06 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر04:00 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب يوجه رسالة هامة للمصريين بعد أزمة سد النهضة

السيسي

ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن تصريحات "السيسي"

الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائي

هذا هو أخطر ما تريده إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

سد النهضة

هكذا ورط الإخوان وحلفائها مصر في أزمة سد النهضة ؟

أرشيفية

الوساطة الأمريكية هل تنقذ مفاوضات «سد النهضة» من النفق المظلم؟

أرشيفية

بشرى سارة للمصريين.. تراجع مرتقب في أسعار «مواد البناء»

صورة

رد إثيوبيا على إعلان مصر فشل مفاوضات سد النهضة

أرشيف

ملحمة بطولية يرويها "صائد الألغام" فى حرب أكتوبر

السيسي

أول تعليق من «السيسي» على فشل مفاوضات سد النهضة

سامح شكري

تحذير حاد من مصر لتركيا

بشأن فشل مفاوضات سد النهضة..

ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن تصريحات "السيسي"

آخر الأخبار

السيسي
السيسي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"نساء وأطفال".. فضيحة جنسية تضرب دولة عربية

#

رسائل حب تكشف أسرارًا جديدة عن الحرب العالمية الأولى

#

فنان شهير: أرفض ظهور زوجتي بالإعلام ولن أقبل بغناء ابنتي

#

"إندونيسي" يختبئ داخل معدات الهبوط في طائرة.. السبب غريب!

تصدرت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، حول نتائج مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، وسائل الإعلام العربية والدولية.
وتحت عنوان «السيسي: مصر ستحمي حقوقها المائية في نهر النيل وسنتخذ كل الإجراءات اللازمة»، اهتمت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية بهذا الملف.
وعلى مدار نشراتها الإخبارية وتقاريرها الصحفية والإعلامية، أشارت القناة إلى تصريحات الرئيس السيسي، حيث قالت إنه عقب فشل المفاوضات في السودان حول تسوية أزمة سد النهضة، تعهد الرئيس السيسي بأن تبقى مصر ملتزمة بحماية حقوقها المائية في نهر النيل واتخاذ كل ما يلزم لضمان ذلك.
وأبرزت قناة «العربية» النبأ تحت عنوان «السيسي عن سد النهضة: مستمرون بحماية حقوقنا المائية»، لافتة إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه تابع عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا من أجل مناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي.
وقالت إنه أضاف على صفحتيه الرسميتين بموقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»: «أؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل، ومستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق».
أما شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، وتحت عنوان (السيسي يعلق على الاجتماع الثلاثي حول «سد النهضة»: لم ينتج عنه تطور إيجابي)، أبرزت التصريحات وقامت بعرض تقرير عن مراحل المفاوضات.
وقالت القناة إن الرئيس السيسي علق على نتائج المفاوضات التي عُقدت في العاصمة السودانية الخرطوم بين كل من السودان ومصر وإثيوبيا، حول قضية «سد النهضة»، مؤكدا أنه لم ينتج عنه أي «تطور إيجابي».
وأبرزت تغريدة الرئيس السيسي، حيث قال: «تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبى والذى لم ينتج عنه أي تطور إيجابى. وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل».
«السيسي: مصر ملتزمة بحماية حقوقها المائية في النيل»، عنوان أبرزته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية البريطانية- في مجمل موضوعاتها وتقاريرها- حيث أشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها، ملتزمة بحماية حقوقها المائية في مياه النيل.
وقالت إن الرئيس السيسي تابع «الدولة مستمرة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطا الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لوزارة الري على تعثر مفاوضات سد النهضة
» "موسى": الجماعة الإرهابية أساس مصيبة سد النهضة
» مصرع وإصابة 5 في اندلاع حريق هائل بعقار بالإسكندرية
» «العربية» تكشف تعرض مكتبها في بغداد لهجوم من ملثمين
» السعودية.. السماح للمرأة بالسكن في الفنادق دون محرم
» الطب الشرعي يفجر مفاجأة في وفاة الطفلة «جنة»
» انخفاض في أسعار الذهب لتصل إلى هذا السعر
» صمود أسطورى لأبطال أكتوبر فى حصار السويس
» غيابات بالجملة في قائمة الزمالك أمام إف سي مصر
» الوساطة الأمريكية هل تنقذ مفاوضات «سد النهضة» من النفق المظلم؟
» بمناسبة ذكرى أكتوبر.. مراكز الشباب للمواطنين مجانًا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية