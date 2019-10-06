  • الأحد 06 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر04:00 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب يوجه رسالة هامة للمصريين بعد أزمة سد النهضة

السيسي

ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن تصريحات "السيسي"

الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائي

هذا هو أخطر ما تريده إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

سد النهضة

هكذا ورط الإخوان وحلفائها مصر في أزمة سد النهضة ؟

أرشيفية

الوساطة الأمريكية هل تنقذ مفاوضات «سد النهضة» من النفق المظلم؟

أرشيفية

بشرى سارة للمصريين.. تراجع مرتقب في أسعار «مواد البناء»

صورة

رد إثيوبيا على إعلان مصر فشل مفاوضات سد النهضة

أرشيف

ملحمة بطولية يرويها "صائد الألغام" فى حرب أكتوبر

السيسي

أول تعليق من «السيسي» على فشل مفاوضات سد النهضة

سامح شكري

تحذير حاد من مصر لتركيا

إصابة 4 جراء انفجار بعربة لـ"السوري الحر" في "جرابلس"

عرب وعالم

تركيا تفتتح مستشفى في جرابلس السورية
تركيا تفتتح مستشفى في جرابلس السورية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ارتفاع عدد مصابي انفجار كابول إلى 95

#

انفجار غازي في مدينة "مذبحة المسجدين"

#

قتلى وجرحى جراء استهداف حافلة عسكرية بسوريا

#

جرحى بإطلاق نار قرب كنيس يهودي بكاليفورنيا

أصيب 4 أشخاص، بينهم مدنيون، السبت، جراء انفجار قنبلة زرعت في عربة عسكرية تابعة للجيش السوري الحر، في مدينة "جرابلس" شمالي سوريا.
وقال مراسل الأناضول إن قنبلة زرعت في عربة تابعة للجيش السوري الحر، انفجرت في مركز "جرابلس" الحدودية مع ولاية "غازي عنتاب" التركية.
وأشار إلى إصابة 4 أشخاص، بينهم مدنيون، جراء الهجوم الذي ترجح القوات الأمنية أنه جرى تنفيذه من قبل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.
وفي وقت سابق السبت، أصيب 16 مدنيًا في تفجيرات إرهابية متزامنة، وقعت بمدينتي "الباب" و"جرابلس"، الخاضعتين للمعارضة، شمالي سوريا. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لوزارة الري على تعثر مفاوضات سد النهضة
» "موسى": الجماعة الإرهابية أساس مصيبة سد النهضة
» مصرع وإصابة 5 في اندلاع حريق هائل بعقار بالإسكندرية
» «العربية» تكشف تعرض مكتبها في بغداد لهجوم من ملثمين
» السعودية.. السماح للمرأة بالسكن في الفنادق دون محرم
» الطب الشرعي يفجر مفاجأة في وفاة الطفلة «جنة»
» انخفاض في أسعار الذهب لتصل إلى هذا السعر
» صمود أسطورى لأبطال أكتوبر فى حصار السويس
» غيابات بالجملة في قائمة الزمالك أمام إف سي مصر
» الوساطة الأمريكية هل تنقذ مفاوضات «سد النهضة» من النفق المظلم؟
» بمناسبة ذكرى أكتوبر.. مراكز الشباب للمواطنين مجانًا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية