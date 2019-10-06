إصابة 4 جراء انفجار بعربة لـ"السوري الحر" في "جرابلس"

06 أكتوبر 2019 - 12:00 ص

أصيب 4 أشخاص، بينهم مدنيون، السبت، جراء انفجار قنبلة زرعت في عربة عسكرية تابعة للجيش السوري الحر، في مدينة "جرابلس" شمالي سوريا.



وقال مراسل الأناضول إن قنبلة زرعت في عربة تابعة للجيش السوري الحر، انفجرت في مركز "جرابلس" الحدودية مع ولاية "غازي عنتاب" التركية.

وأشار إلى إصابة 4 أشخاص، بينهم مدنيون، جراء الهجوم الذي ترجح القوات الأمنية أنه جرى تنفيذه من قبل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي.