  • الأحد 06 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر04:00 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب يوجه رسالة هامة للمصريين بعد أزمة سد النهضة

السيسي

ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية عن تصريحات "السيسي"

الدكتور نادر نور الدين، الخبير المائي

هذا هو أخطر ما تريده إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة

سد النهضة

هكذا ورط الإخوان وحلفائها مصر في أزمة سد النهضة ؟

أرشيفية

الوساطة الأمريكية هل تنقذ مفاوضات «سد النهضة» من النفق المظلم؟

أرشيفية

بشرى سارة للمصريين.. تراجع مرتقب في أسعار «مواد البناء»

صورة

رد إثيوبيا على إعلان مصر فشل مفاوضات سد النهضة

أرشيف

ملحمة بطولية يرويها "صائد الألغام" فى حرب أكتوبر

السيسي

أول تعليق من «السيسي» على فشل مفاوضات سد النهضة

سامح شكري

تحذير حاد من مصر لتركيا

"اعتذار ثم اتفاق" ينهيان أطول اضراب للمعلمين في تاريخ الأردن

عرب وعالم

مظاهرات الأردن
مظاهرات الأردن

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الاحتياطي الأجنبي يبلغ أكبر مستوى في تاريخ البلاد

#

الأردن ينفي مزاعم إعلام إسرائيلي التوصل لاتفاق بغلق "باب الرحمة"

#

تلفزيون ألوان.. مكافآت لاعبي الجزائر عقب التتويج باللقب

#

السعودية تمنح 50 مليون دولار لدولة عربية.. ما السبب؟

أعلنت الحكومة ونقابة المعلمين بالأردن، في الساعات الأولى من صباح الأحد، إنهاء أطول إضراب في تاريخ البلاد واستئناف الدراسة اليوم بعدما قدم رئيس الوزراء عمر الرزاز اعتذارا للمعلمين عن "انتهاكات" تعرضوا لها في احتجاجات سبتمبر/أيلول الماضي، والتوصل إلى اتفاق بين الجانبين بشأن نسب الزيادة في الراتب.
وبذلك تنتهي أزمة إضراب المعلمين التي أتمت شهرا كاملا، حسب مراسل "الأناضول".
وخلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة ونقابة المعلمين، أمام مقر النقابة بالعاصمة عمان، عقب جولتين حواريتين، السبت، قال وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين: "تم الاتفاق على وقف الإضراب والعودة إلى المدارس صباح اليوم".
من جهته، قال نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة ناصر النواصرة: "نشهد هذا الاتفاق التاريخي، ونعلن وقف أطول إضراب في تاريخ الأردن، ثم حصول المعلم على مطالبه بالعلاوة والاعتذار".
وحول مضمون الاتفاق، أوضح النواصرة: "المعلم أخذ اليوم ما أراده من العلاوات؛ فبدأت بعلاوة 35% على الراتب الأساسي لمعلمي الرتبة الأولى، و40% للرتبة الثانية، و50% للرتبة الثالثة، و65% للرتبة الرابعة، و75% للمعلم القائد وهي رتبة مستحدثة".
وأكد "إن العلاوة سيبدأ تنفيذها مطلع العام 2020، وقد تحققت مطالب أخرى لا تقل عن المطلب المادي"، دون أن يذكر تفاصيلها.
وسبق الإعلان عن الاتفاق اعتذارا للمعلمين قدمه الرزاز عبر حسابه على "فيسبوك"، السبت، بالتزامن مع اليوم العالمي لهم، الذي يوافق 5 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام.
وأثنى الرزاز في رسالته على المعلمين ودورهم، قائلا: "كما قلنا من قبل ونؤكد: كرامة المعلم من كرامتنا، وهيبته من هيبتنا، ولا نقبل الإساءة للمعلم والتقليل من احترامه بأي شكل من الأشكال".
وأعرب عن أسف الحكومة "لأي حدث انتقص من كرامة المعلمين"، وأكد التزام الحكومة باستكمال التحقيق فيما تعرض لها معلمون خلال احتجاجات سبتمبر والأخذ بنتائجه. وأضاف: "ننتظر نتائج تقرير التحقق من المركز الوطني لحقوق الإنسان لاتخاذ الإجراءات المناسبة".
وختم بالقول: "نحن حريصون على عودة المعلم إلى محرابه، غرفة الصف مرفوع الرأس، حاملا رسالته، رسالة النور، والتي طال انتظار أبنائكم لها لتحقيق الفريضة الواجبة علينا جميعا تجاه الجيل، ونحن واثقون من التزامكم بها وحرصكم عليها".
وبدأت الأزمة بين المعلمين والحكومة في 5 سبتمبر/أيلول الماضي، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان للمطالبة بعلاوة مالية.
وجراء ذلك، وتوقيف العشرات من المعلمين المحتجين آنذاك، سرعان ما تصاعدت الأزمة؛ حيث قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح في العمل.
وتمثلت مطالب المعلمين لفك هذا الإضراب في اعتذار الحكومة عما تعرض لها المعلمون من "انتهاكات" خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفيذ اتفاقا بعلاوة 50 بالمئة من الراتب الأساسي قالوا إن نقابتهم توصلت إليه مع الحكومة عام 2014.
يذكر أن تأسست نقابة المعلمين الأردنيين تأسست عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أول تعليق لوزارة الري على تعثر مفاوضات سد النهضة
» "موسى": الجماعة الإرهابية أساس مصيبة سد النهضة
» مصرع وإصابة 5 في اندلاع حريق هائل بعقار بالإسكندرية
» «العربية» تكشف تعرض مكتبها في بغداد لهجوم من ملثمين
» السعودية.. السماح للمرأة بالسكن في الفنادق دون محرم
» الطب الشرعي يفجر مفاجأة في وفاة الطفلة «جنة»
» انخفاض في أسعار الذهب لتصل إلى هذا السعر
» صمود أسطورى لأبطال أكتوبر فى حصار السويس
» غيابات بالجملة في قائمة الزمالك أمام إف سي مصر
» الوساطة الأمريكية هل تنقذ مفاوضات «سد النهضة» من النفق المظلم؟
» بمناسبة ذكرى أكتوبر.. مراكز الشباب للمواطنين مجانًا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:34 ص

  • فجر

    04:34

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:09

  • مغرب

    17:39

  • عشاء

    19:09

من الى
حصار السويس
أرشيف
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية