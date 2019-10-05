» «العربية» تكشف تعرض مكتبها في بغداد لهجوم من ملثمين

05 أكتوبر 2019 - 11:30 م

أعلنت قناة «العربية» الإخبارية تعرض مكتبها في العاصمة العرقية بغداد لهجوم من ملثمين، وإصابة عدد من الصحفيين العاملين بجروح.



ذكرت القناة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن «مسلحين ملثمين يهاجمون مكتب العربية في العاصمة العراقية بغداد».



أضافت: «تلقينا تهديدات خلال الأيام الماضية (..) وإصابة زملاء خلال اقتحام مسلحين لمكتبنا».

