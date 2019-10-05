» السعودية.. السماح للمرأة بالسكن في الفنادق دون محرم

05 أكتوبر 2019 - 10:50 م

أقرت هيئة السياحة السعودية، إجراءات جديدة، شملت السماح للمرأة والأجانب بالسكن في الفنادق، بحيث تتواجد الأولى دون محرم، والثانية دون التقيد بسجل الأسرة، وفق إعلام محلي.



وتأتي تلك الإجراءات بالتزامن مع إعلان السعودية تفعيل " التأسيرة السياحية"، أواخر الشهر الماضي للمرة الأولى، ليتمكن مواطنو 49 دولة من الحصول عليها الكترونيا في زمن قياسي لا يتجاوز الـ7 دقائق.

وأفادت صحيفة "عكاظ" المحلية، عن مصادر (لم تسمها) اليوم أن "هيئة السياحة أقرت، أخيرا، الموافقة على إسكان المرأة دون محرم في مرافق الإيواء السياحي".



واشترطت الهيئة، وفق المصدر السابق "تقديم المرأة أصل إثبات (الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة، أو بطاقة الإقامة لغير السعوديات) وإثبات جواز السفر لمن لا يتطلب إصدار تصريح إقامة لها"، في إشارة لإتاحة الإجراء للسعوديات وغيرهن من الجنسيات الأخرى.

وذكرت المصادر أن "القرار يؤكد على مرافق الإيواء السياحي عدم إسكان المرأة التي لا يتوفر لديها إثبات هوية إلا إذا كانت برفقة أحد أقاربها، مع تسجيل بيانات قريبها".