» العراق..ارتفاع حصيلة احتجاجات السبت إلى 19 قتيلا

05 أكتوبر 2019 - 10:30 م

ارتفعت حصيلة ضحايا الاحتجاجات، السبت، في العراق إلى 19 قتيلا، حتى الساعة السابعة والنصف بتوقيت غرينتيتش.



وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية أنّ قوات الأمن قتلت 19 متظاهرا وأصابت أكثر من 30 في الاحتجاجات المستمرة في العراق رغم الدعوة للتهدئة.

ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لخلق فتنة.

ومنذ الثلاثاء، تجاوزت حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق الـ 100 قتيل، حسب مصادر طبية للأناضول.

ويشهد العراق احتجاجات، بدأت من بغداد، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ودعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، المحتجين إلى مواصلة المطالبة بحقوقهم المشروعة، لكن مع تجنب الاصطدام مع قوات الأمن.



وشدد على أن سلمية التظاهرات ستكون كفيلة بعدم إبعادها عن مسارها.

