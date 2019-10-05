‏حيدر العبادي: الحكومة فقدت الأهلية بإدارة الحكم

05 أكتوبر 2019 - 10:20 م

قال رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، السبت، إن "‏الحكومة فقدت الأهلية بإدارة الحكم".



وطالب العبادي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قيادات البلاد بتحديد تاريخ أولي لانتخابات مبكرة.



وشدّد على أن "‏ضمان انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جماهيرية واسعة هو مصداق لجدية القوى السياسية للاستجابة لدعوات الإصلاح التي يطالب بها الشعب".

ويأتي حديث العبادي بالتزامن مع تواصل الاحتجاجات في العراق، رغم الاستنفار الأمني لتفريق المتظاهرين بالقوة.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصلت الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد ومناطق جنوبي البلاد، تخللتها أعمال عنف واسعة النطاق ما أوقع ما يزيد عن 100 قتيل وآلاف الجرحى.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.



ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وأحرقوا مكاتب أحزاب شيعية حاكمة جنوبي البلاد، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.



ويتهم المتظاهرون قوات الأمن بإطلاق النار عليهم، فيما تنفي الأخيرة ذلك وتقول إن "قناصة مجهولين" تطلق الرصاص على المحتجين وأفراد الأمن على حد سواء لـ"خلق فتنة".



ولم تتمكن الحكومة من كبح جماح الاحتجاجات المتصاعدة رغم فرض حظر التجوال يومي الخميس والجمعة.

