أبطال إفريقيا.. يد الزمالك تهزم إيتوال الكونغولي 41/26

05 أكتوبر 2019 - 09:24 م

فاز الفريق الكروي الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على نظيره إيتوال بطل الكونغو بنتيجة 41/26، في الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقامة حاليا في الرأس الأخضر خلال الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر.

وبهذه النتيجة يواصل الزمالك انتصاراته بالبطولة بعد أن فاز أمس على ديسبورتيفو بطل كاب فيردي بنتيجة 45-25.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريق مع فاب الكاميروني يوم الثلاثاء المقبل ويختتم مبارياته بدور المجموعات بمواجهة وداد سمارة المغربي يوم الأربعاء المقبل.