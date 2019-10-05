أبطال إفريقيا.. يد الزمالك تهزم إيتوال الكونغولي 41/26

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الزمالك

كرة اليد

ايتوال

فاز الفريق الكروي الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على نظيره إيتوال بطل الكونغو بنتيجة 41/26، في الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقامة حاليا في الرأس الأخضر خلال الفترة من 4 حتى 13 أكتوبر.

وبهذه النتيجة يواصل الزمالك انتصاراته بالبطولة بعد أن فاز أمس على ديسبورتيفو بطل كاب فيردي بنتيجة 45-25.

ومن المنتظر أن يلتقي الفريق مع فاب الكاميروني يوم الثلاثاء المقبل ويختتم مبارياته بدور المجموعات بمواجهة وداد سمارة المغربي يوم الأربعاء المقبل.


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