«شيلونجو» يقود الإسماعيلي للفوز على وادي دجلة

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حقق فريق الإسماعيلي فوزًا هامًا على وادي دجلة، بهدف نظيف، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

وسجل هدف اللقاء الوحيد بينسون شيلونجو في الدقيقة 70، حاول بعدها فريق دجلة العودة للقاء والتعادل، ولكن باءت محاولاته بالفشل حتى انتهت المباراة بفوز الدراويش بتلك النتيجة، الذي كان أفضل في أغلب فترات المباراة.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم بقيادة محمود ناجي “حكم الساحة” وعاونه كل من سعد سيد “مساعد أول” و محمود عبد السميع “مساعد ثان” و حسني سلطان “حكم رابع”.

بهذه النتيجة رفع الاسماعيلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر


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