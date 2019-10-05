بعد خلعها الحجاب.. «شهيرة» تصدم الجماهير بهذا التعليق

أطلت الفنانة شهيرة في أحدث ظهور لها، بشعر مستعار أشقر بدلًا من الحجاب، وذلك في صورة بصحبة الفنانة سهير رمزي حيث علقت الأولى على إطلالتها قائلة: "مبحبش أتكلم في التفاهات دي، ومش من حق حد يسألني على حاجة، أو يحاسبني".

وأضافت في أول تصريح صحفي، على الصورة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قائلة: "أنه يجب أن ينصب اهتمام الجمهور على الأعمال الفنية للممثلين، دون التدخل في الحياة الشخصية واحترامهم لخصوصيتهم".

ولفتت إلى أنها لم تتخلى عن الحجاب الذي ظهرت به منذ 25 سنة، مشددة على أنها حريصة على ارتداءه في العزاءات.

وعن انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنها لا تهتم بتعليقات "السوشيال ميديا": قالت "ده عالم افتراضي، وربع اللي عليه بس اللي بيقول كلام محترم وقَيِم".