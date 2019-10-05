أول تعليق من «السيسي» على فشل مفاوضات سد النهضة

05 أكتوبر 2019 - 08:23 م

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا، بشأن سد النهضة.

وقال عبر «فيس بوك» قبل قليل: «تابعت عن كثب نتائج الإجتماع الثلاثى لوزراء الرى فى مصر والسودان وأثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الأثيوبى والذى لم ينتج عنه أى تطور إيجابى».

وتابع: «وأؤكد أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية فى مياه النيل ، ومستمرة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفى إطار محددات القانون الدولى لحماية هذه الحقوق وسيظل النيل الخالد يجرى بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا».