» الهلال يواصل انتصاراته على حساب الاتفاق

05 أكتوبر 2019 - 08:09 م

واصل فريق الهلال انتصاراته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين) عقب فوزه على الاتفاق بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

وتقدم الهلال بهدف سجله كارلوس إدوارو في الدقيقة 20 من ركلة جزاء وتعادل صالح العمري للاتفاق في الدقيقة 29 ثم سجل صالح الشهري الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 56 وأضاف بافيتيمبي جوميز الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 76 قبل أن يختتم إدواردو أهداف الهلال في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للقاء.

ورفع الهلال رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الاتفاق عند ست نقاط في المركز الحادي عشر.