» «كلوب»: إصابة محمد صلاح خطيرة ولا يستطيع السير

05 أكتوبر 2019 - 07:06 م

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن أخر تطورات إصابة النجم محمد صلاح جناح الريدز والمنتخب الوطني.

وقال «كلوب» في تصريحات لوسائل الاعلام الانجليزية، "إصابة صلاح على مستوى الكاحل وليست بسيطة كما يتصور البعض.. هو الآن يتواجد على أرضية غرفة خلع الملابس، لا يستطيع السير، كيف يمكن أن يكون بخير؟، لا يمكن قبول هذا النوع من التدخلات".

وتعرض محمد صلاح لتدخل عنيف من البديل حمزة تشودري، لاعب ليستر سيتي، فى الدقيقة 91 لم يستطع بعدها إكمال المباراة، ليشارك لا لانا بدلاً منه.

وأصيب محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة ليفربول وليستر سيتي التي أقيمت اليوم بملعب "انفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 2 – 1.