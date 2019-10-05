«فايلر» يُعلق على فوز الأهلي أمام أسوان

05 أكتوبر 2019 - 06:47 م

أبدى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سعادته الغامرة بالفوز على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري العام.

وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : "سجلنا اليوم 5 أهداف وهو أمر رائع للغاية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي خضنا فيها المباراة الممثلة في سوء أرضية الملعب وارتفاع درجات الحرارة".

وأوضح أن الجهاز الفني يتطلع لتجهيز جميع اللاعبين المسجلين في القائمة ولا يوجد مجموعة مفضلة أو مميزة بعينها عن غيرها، مؤكدًا أن الأداء داخل الملعب يبقى المعيار الرئيسي لمسألة المشاركة في المباريات.

وأشار فايلر إلى أن جميع اللاعبين على درجة واحدة من الأهمية، ولكن وحدة الفريق بشكل عام تبقى العامل الأساسي لدى الجهاز الفني مؤكدًا ان الأداء البدني للأهلي أمام أسوان كان مميزًا للغاية بدليل نجاح الفريق خلال الشوط الثاني في إحراز 3 اهداف وسط سيطرة ميدانية رغم سوء أرضية الملعب.