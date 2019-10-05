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ماذا قال رئيس الجنايات لمتهم بمزاولة الطب بكفر الشيخ؟

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محكمة الجنايات

كفر الشيخ

المنصورة

رئيس الجنايات

مهنة الطب

وجه رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ، المستشار بهاء المري، رسالة مؤثرة للمتهم بانتحال صفة طبيب مخ وأعصاب، قبل النطق بالحكم عليه بمعاقبته بالسجن 5 سنوات.

حيث قال "المري" للمتهم "ح.ع"، "اتجرأت على حق من أقدس حقوق البشر، هو الحق في سلامة أجسادهم، فادعيت الطب زورًا وقمت بخداعهم.. وأي طب ادعيت؟ طب المخ والأعصاب، واستمرأت العبث بأمخاخهم وأعصابهم سنين عَدَدَا، وإن تقول لهم إلا كذبًا".

وأضاف: ولم تكتفِ بما اقترفت، بل دعّمته بتزوير، ظننته يغشى عبثك وجهلك، فجئت بأوراق رسمية لطبيب يتطابق اسمك مع اسمه رباعيًا، عدا اللقب، وزوّرت فيها لتخدع بأنه أنت.

واختتم: "اصطنعت شهادات نسبتها زُورًا لطب القصر العيني والمنصورة لتؤازر كل أولئك من جرم.. إن ما جئت يستأهل أن تنزل بك المحكمة حد العقوبة الأقصى، لولا أنْ راعت بعض ظروف ومُلابسات الدعوى".

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير الإدارة، قد حرّرت محضرًا ضد شاب لاتهامه بانتحال صفة أخصائي أمراض مخ وأعصاب، ومزاولته المهنة دون ترخيص وفتح عيادة طبية بناحية سخا دون الحصول على أي تراخيص، وانتحال صفة طبيب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم، "حسام.ع"، البالغ من العمر 29 سنة، قد زاول مهنة الطب دون الحصول على تراخيص، وقام بفتح عيادة طبية بناحية سخا لعلاج أمراض المخ والأعصاب، وتزوير شهادة تخرج نسبها إلى كلية الطب القصر العيني، وأخرى نسبها إلى طب المنصورة.

وتبين من خلال أوراق القضية، أن المتهم، قد مارس مهنة الطب على مدار 8 سنوات، وقام بتزوير تصريح ممارسة مهنة نسبه إلى نقابة أطباء الدقهلية لتشابه اسمه مع طبيب آخر، رباعيًا عدا لقب العائلة، وأنه تخصص في علاج أمراض المخ والأعصاب دون سند قانوني.


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