صدمة لمحبي «صلاح» بعد مشاركته أمام ليستر سيتي

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المصريون

ليفربول

صلاح

ليستر

تعرض النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول والمنتخب الوطني، لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه أمام ليستر سيتي في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وأصيب صلاح في قدمه الإيسر عقب التدخل العنيف من قبل حمزة شودري لاعب ليستر سيتي، مما استدعى نزول اللاعب الإنجليزي آدم لا لانا بدلًا منه.

وكان صلاح قد تم استبعاده من قائمة منتخب مصر لمعسكر أكتوبر المقبل استعدادا لتصفيات كأس الأمم الإفريقية وخوض مباراة بوتسوانا في مباراة الودية خلال المعسكر.


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