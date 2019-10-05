» الأهلي يكشف حجم إصابة «السولية»

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المصريون

أسوان

الاهلى

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم إصابة عمرو السولية لاعب وسط الفريق خلال مواجهة أسوان، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري العام.

وأشار خالد محمود إلى أن السولية يعاني من جزع في كاحل القدم اليمنى، مضيفا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي لتحديد قوة الإصابة والبرنامج العلاجي.

وأصيب عمرو السولية بعد تدخل عنيف من لاعب أسوان، وتم استبداله بعد مرور 80 دقيقة بإشراك المغربي عمرو السولية.

وفاز الأهلي على أسوان 5-1 ليتصدر جدول الدوري المصري، محققا العلامة الكاملة.


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