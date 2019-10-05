«اتفاق واستمرار خلاف».. تفاصيل اجتماع «سد النهضة»

05 أكتوبر 2019 - 05:08 م

كشف ياسر عباس وزير الرى السودانى، أنه تم التوصل لاتفاقات خلال مناقشة أزمة سد النهضة، بين ممثلين للدول الثلاثة اليوم بالخرطوم.

وذكر فى مؤتمر صحفى عُقد بالخرطوم، قبل قليل، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدة مسائل، مضيفًا أن العمل على حل النقاط الخلافية سيتواصل، داعيًا إلى استمرار عمل اللجنة الفنية السودانية المصرية الإثيوبية لحل الخلافات.

وتابع فى ختام اجتماعات بشأن سد النهضة، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم ممثلين من الدول الثلاثة لمناقشة أزمة سد النهضة.