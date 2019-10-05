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أسماء تطلب الخلع "جوزي مش عايز يخلف"

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محكمة الاسرة

دعوي خلع

آلاف القضايا الأسرية تملئ محاكم الأسرة، والتي تنظر يوميًا للفصل فيها، حيث جاء من بينها قصة أسماء، التي أقامة دعوى خلع ضد زوجها.

أسماء البالغة من العمر 27 عامًا، تقول أمام محكمة أسرة الزنانيري بروض الفرج،: "جوزي أناني وحارمني من أكبر نعمة ربنا أدهالنا ولا عايز يخلف مني ولا راضي يطلقني".

أضافت، "أنا نفسي في طفل زى أي بنت، والحمد لله مفيش حد مننا عنده مشكلة أو مانع، يبقى ليه بيحرمني من أبسط حق ليا"،

وتابعت، أنها تزوجت منذ 3 سنوات من مهندس يكبرها بـ 7 أعوام وتقيم معه بمنزل العائلة، وفوجئت بعدم رغبته في الإنجاب وأنه لا يرغب بالأطفال وحاولت معه كثيرا إلا أنه رفض: "أتخطبنا سنة ونص ومجابش سيرة إنه مش عايز يخلف دي خالص".

واستكملت، "على الأقل كان صارحني وأنا قبلت أو رفضت، إنما يحرمني من أبسط حقوقي، دا ميرضيش ربنا، ووالدته مش مصدقة أن هوا اللي رافض، وقولتلها مليون مرة اتكلمي معاه وأقنعيه، بس مفيش نتيجة بيقولها أما أمن مستقبلنا الأول نبقى نجيب عيال".

واستنكرت صاحبة الـ 27 عاما، قرار زوجها التي وصفته بالأنانية، بأنها حاولت إقناعه بكافة الطرق، لكنها فشلت هي الأخرى من بعد والداته، وظلت معه عامين على أمل أن يغير رأيه ويمنحها أبسط حق من حقوقها في أن تصبح أم: "طول عمري يحلم أبقى أم ومستنية اللحظة دي بفارغ الصبر، حرمني من أغلى حاجة بتحلم بيها أي واحدة، كل ما أفتح معاه الموضوع يتعصب ويسيبلي البيت ويمشي معرفش هو اتجوزني ليه، وأما هددته أن أنا هطلق منه، قالى مش هطلق، اللي في وسعك اعمليه".

ونتيجة لذلك قررت أسماء رفع دعوى خلع ضد زوجها حملت رقم 1151 لستة 2019، بعد أن استنفذت جميع محاولتها لإقناعه بإنجاب ولو طفل واحد فقط، ومازالت الدعوى تنظر أمام المحكمة.


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