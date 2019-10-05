  • السبت 05 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:40 م
بحث متقدم
سد النهضة

الري: مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود

صلاح

صدمة لمحبي «صلاح» بعد مشاركته أمام ليستر سيتي

السيسي

توجيه عاجل من «السيسي» للحكومة

أرشيفية

«الممر» في الأوبرا احتفالًا بنصر أكتوبر

أرشيفية

تعليق مفاجئ من صندوق النقد على خفض أسعار البنزين

بن سلمان

«بن سلمان» يقلد «كيريل» وشاح الملك عبدالعزيز

السعودية

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها

البطولة العربية

قرعة البطولة العربية.. تعرف على منافسي الإسماعيلي والاتحاد

أبوالقاسم

بيان عاجل ردًا على حكم إعدام مصري بالسعودية

حسام البدري

بالأسماء.. "البدري" يختار 23 لاعبًا لمواجهة المنتخب مع بتسوانا

الدوري الإنجليزي.. برايتون يقسو على توتنهام بثلاثية

الرياضة

برايتون
برايتون

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تشيلسي يهزم برايتون 0/2.. وتوتنهام يتخطى ساوثهامبتون

#

ديربي شمال لندن.. آرسنال يتعادل إيجابيًا مع توتنهام.

#

تعادل درامي يحسم مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام

#

آرسنال يتعادل مع برايتون.. ويمنع البطاقة الأوروبية لـ«تشيلسي»

المصريون

توتنهام

برايتون

سقط فريق توتنهام أمام نظيره برايتون، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

أحرز نيال موباي الهدف الأول لفريق ليستر في الدقيقة الثالثة وأضاف هدفين في الدقيقتين 32 و65.

وتوقف رصيد توتنهام عند 11 نقطة في المركز السادس، فيما رفع برايتون رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني عشر.

وهذه هي الخسارة الثاني على التوالي لتوتنهام في كافة المسابقات حيث خسر الفريق يوم الثلاثاء الماضي أمام بايرن ميونخ الألماني 2 / 7 في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه الخسارة هي الثالث لتوتنهام في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، فيما يعد هذا الفوز هو الثاني لبرايتون في الدوري هذا المسوم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ريال مدريد يهزم غرناطة برباعية
» فشل الاجتماع بين المتظاهرين والبرلمان فى العراق
» ليفربول يفلت من كمين ليستر بهدف «ميلنر»
» مقتل 5 متظاهرين في العراق
» الأهلي يكشف حجم إصابة «السولية»
» الأهلي يُمطر شباك أسوان بخماسية
» «نيمار» يظهر في أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالي
» الدوري الإنجليزي.. برايتون يقسو على توتنهام بثلاثية
» قرعة البطولة العربية.. تعرف على منافسي الإسماعيلي والاتحاد
» بسبب اختراق هاتفه.. الأمير هاري يقاضي هؤلاء
» إحالة محافظ المنوفية السابق للمحاكمة بتهمة غسيل أموال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:11 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف