» قرعة البطولة العربية.. تعرف على منافسي الإسماعيلي والاتحاد

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الاتحاد

المصريون

الإسماعيلي

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية (البطولة العربية) والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض، عن مواجهات قوية.

ويلعب الاتحاد السكندري مع المحرق البحريني، بينما وقع الإسماعيلي في مواجهة قوية أمام الجزيرة الإماراتي حيث يقام لقاء الذهاب في مصر، والعودة خارج البلاد للفريقين.

وأتت أقوى المنافسات متمثلة في مواجهة قوية تجمع الرجاء والوداد في ديربي الدار البيضاء.

وجاءت باقي المواجهات كالتالي:

القوة الجوية (العراق) - المولودية (الجزائر)

الشباب (السعودية) - شباب الأردن (الأردن)

الرجاء (المغرب) - الوداد (المغرب)

نواذيبو (موريتانيا) الشرطة (العراق)

أولمبيك أسفي (المغرب) - الترجي (تونس)

الوصل (الإمارات) - الاتحاد (السعودية)

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