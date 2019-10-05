  • السبت 05 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر06:41 م
بحث متقدم
سد النهضة

الري: مفاوضات سد النهضة وصلت لطريق مسدود

صلاح

صدمة لمحبي «صلاح» بعد مشاركته أمام ليستر سيتي

السيسي

توجيه عاجل من «السيسي» للحكومة

أرشيفية

«الممر» في الأوبرا احتفالًا بنصر أكتوبر

أرشيفية

تعليق مفاجئ من صندوق النقد على خفض أسعار البنزين

بن سلمان

«بن سلمان» يقلد «كيريل» وشاح الملك عبدالعزيز

السعودية

تحذير عاجل من السعودية لمواطنيها

البطولة العربية

قرعة البطولة العربية.. تعرف على منافسي الإسماعيلي والاتحاد

أبوالقاسم

بيان عاجل ردًا على حكم إعدام مصري بالسعودية

حسام البدري

بالأسماء.. "البدري" يختار 23 لاعبًا لمواجهة المنتخب مع بتسوانا

مقتل 5 متظاهرين في العراق

عرب وعالم

احتجاجات العراق
احتجاجات العراق

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

بعد اشتعال المظاهرات بالعراق.. الجيش يتدخل

#

الحشد الشعبي يعلن مقتل اثنين من عناصره بالعراق

#

تركيا تعلن تصفية مدبر اغتيال نائب قنصلها في أربيل

#

مقتل عناصر لحزب الله والحرس الثوري الإيراني بالعراق

العراق

مظاهرات

مقتل

أسفر تجدد التظاهرات في وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، عن مقتل 5 من المتظاهرين.

وشهدت المظاهرات إطلاق رصاص حي باتجاه متظاهرين تجمعوا في محيط وزارة النفط على الطريق المؤدي لساحة التحرير.

وتجددت التظاهرات في بغداد مع رفع حظر التجوال واستمرار حجب الإنترنت بعد 4 أيام من الاحتجاجات المطلبية والمواجهات التي أوقعت 93 قتيلا في العاصمة والمحافظات الجنوبية، فيما دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى استقالة الحكومة.

وشهدت الطرقات المؤدية إلى ساحة التحرير التي انطلقت منها التظاهرات الثلاثاء، انتشارا أمنيا كثيفا مع نشر آليات مدرعة.

وأشارت وكالة "فرانس برس" إلى أنه وبالنسبة لسكان العاصمة، فإن إمكانية وقوع مواجهات جديدة لا تزال قائمة.

إلى ذلك، وبعد أربعة أيام من التظاهرات والعنف الذي أسفر عن مقتل 93 شخصا وإصابة نحو 4 آلاف آخرين غالبيتهم من المتظاهرين، كان يفترض أن يعقد البرلمان العراقي جلسة عند الواحدة ظهرا اليوم السبت، من أجل النظر في مطالب المتظاهرين، لكنها لم تعقد بعد لعدم توفر النصاب بعد قرار كتلة مقتدى الصدر مقاطعتها.

ومساء الجمعة، ألقى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كلمة قدم فيها مقترحات لتوظيف الشباب وتقديم مساعدات اجتماعية جديدة، كما تعهد أنه في حال عدم الإيفاء بالوعود في أسرع وقت ممكن "سأخلع سترتي، وأنضم إلى المتظاهرين".

وفيما تطالب السلطات المتظاهرين بمنحها فترة زمنية لتنفيذ الإصلاحات وتحسين الظروف المعيشية لأربعين مليون نسمة في العراق الذي أنهكته الحروب والبطالة والفساد، دعا الصدر إلى "انتخابات مبكرة بإشراف أممي".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ريال مدريد يهزم غرناطة برباعية
» فشل الاجتماع بين المتظاهرين والبرلمان فى العراق
» ليفربول يفلت من كمين ليستر بهدف «ميلنر»
» مقتل 5 متظاهرين في العراق
» الأهلي يكشف حجم إصابة «السولية»
» الأهلي يُمطر شباك أسوان بخماسية
» «نيمار» يظهر في أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالي
» الدوري الإنجليزي.. برايتون يقسو على توتنهام بثلاثية
» قرعة البطولة العربية.. تعرف على منافسي الإسماعيلي والاتحاد
» بسبب اختراق هاتفه.. الأمير هاري يقاضي هؤلاء
» إحالة محافظ المنوفية السابق للمحاكمة بتهمة غسيل أموال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:11 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف