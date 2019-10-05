وكيل النواب يهنئ الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة بنصر أكتوبر

05 أكتوبر 2019 - 02:49 م

هنأ سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة، وكل جموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى 46 لملحمة انتصارات السادس من أكتوبر 1973 المجيدة.

وقال وهدان في خطاب التهئنة إن ذكرى أكتوبر سيطرت أعظم ملاحم التكاتف والتلاحم بين أفراد الشعب المصري وقواتنا المسلحة الأبيَّة حتى تحققت ملحمة النصر التي ستبقى عالقة في أذهان المصريين جميعا، مؤكدا نصر أكتوبر من أكبر الحروب التي أثبتت أن النصر يأتي بالإصرار والعزيمة والوحدة مهما كانت العقبات.

وأضاف وكيل النواب أن الإصرار والعزيمة أساس النصر وتحقيق الإنجازات التي يشهد عليها التاريخ، وأكبر دليل على ذلك حرب أكتوبر قادة وشعب أصروا على استرجاع أراضهم المغتصبه، وبالعزيمة حدث أكبر ملحمة في استعادة أرض تعني لأصحابها الكرامة والعزة والتاريخ والمجد والحضارة

وأكد أن جيش مصر العظيم هو درع الوطن الحصين الذي قدم ولا يزال يقدم العديد من التضحيات من أجل الدفاع عن حقوق الشعب المصري، وهو لا يزال يقوم بدوره الحاسم في استئصال جذور جماعات العنف والإرهاب التي تحاول العبث بأمن واستقرار مصرنا العزيزة وتحقيق التنمية في أرض سيناء الغالية.

وشدد "وهدان" على ضرورة استلهام روح انتصارات حرب 6 أكتوبر في هذا الوقت الذي تمر فيه مصرنا الغالية بتحديات كبيرة تستوجب تكاتف كافة أبنائها، وتتطلب العمل بإخلاص وتفان لتفويت الفرصة على المتربصين بها وبأمنها واستقرارها من أجل رفعة مصر وتقدمها، مطالبا الشباب والمواطنين بتقديم الغالي والنفيس وبذل الجهد والكد والعرق حتى تصل مصر إلى بر الأمان وتحتل مكانتها اللائقة بين الدول والأمم.