» بعد مرضها..هنا الزاهد تصدم متابعيها من شهر العسل

أثارت الفنانة هنا الزاهد، ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت جمهورها بفيديو لها خلال قضاء شهر العسل مع زوجها أحمد فهمي في سنغافورة، وذلك بعد تعرضها لوعكة صحية وصلت إلى مكوثها فى المستشفى.

وظهرت هنا في الفيديو، التي نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وهي تحاول التقاط صورة مع ديناصور في سيارة أثناء تواجدها في سنغافورة، وبدا الديناصور كأنه حقيقي تمامًا لولا أن الجميع يعلم بشأن انقراضه، بحسب صحيفة "صدى الإلكترونية".

وفي الفيديو، وقفت "هنا" فيه أمام سيارة تحمل ديناصورًا ضخمًا، ظل يُصدر صوت الديناصور الحقيقي المُخيف، معلقة :"عندما لا تتمكن من التقاط صورة، فأنت خائف جدًا من تحويل ظهرك إلى ذلك ".

وكان قد صرح أحمد فهمي خلال لقائه بقناة روتانا، بأن زوجته لم تعان من التسمم ولكن أثناء سفرهما من بلد لآخر وأثناء وجودهما في الطائرة، عانت هنا من ألم شديد وبعد الكشف وإجراء التحاليل، تم اكتشاف حصوات على المرارة ".

وتابع: قضينا الإجازة داخل أحد المستشفيات، وفور تحسن حالتها رجعنا مصر ومن المقرر إجراء عملية جراحية الشهر المقبل