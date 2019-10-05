فيديو مؤثر لمدرس تربية رياضية وطالب من ذوى الاحتياجات الخاصة

05 أكتوبر 2019 - 02:15 م

عقب مدرس التربية الرياضية بمدرسة البطل على عثمان بمحافظة سوهاج، يدعي "ياسر ياسين" على فيديو رصدته السوشيال ميديا أثناء مساعدته لأحد طلابه من "ذوي القدرات الخاصة"، قائلاً: "الحمد لله بشكر ربنا إنى قدرت أدخل الفرح على قلب محمد طالب".

وروي "ياسين" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "Sada Elbalad" كواليس الواقعة قائلاً: "إنه وجد "محمد" قاعد زعلان فى ركن من أركان الملعب، قولت أشركه مع زملائه فى اللعب، وفعلا عملت سباق للجري وبدأت أجري بمحمد وكان فرحان وفى قمة السعادة".

وتابع: "الأطفال فرحوا جدا بمحمد زميلهم وقعدوا يشاركوه فى اللعب، لافتا إلى أن الطلبة زملاؤه هم أنزلوه من الفصل إلى الملعب".

شاهد الفيديو..

https://www.youtube.com/watch?time_continue=154&v=j1ZnqIxi4jM