خلية نساء حوثية تلغم الأسواق بهذه الطريقة

05 أكتوبر 2019 - 01:42 م

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الجوف اليمنية، في ضبط خلية نسائية حوثية تقوم بزرع الألغام والعبوات الناسفة، في الأسواق الشعبية، ومناطق تجمع المدنيين بمدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف العقيد عبد الله البرير، إن أجهزة الأمن تمكنت من إبطال كثير من الألغام التي زرعتها الميليشيات في الأسواق العامة، وممرات الطرق ومدارس الطلاب، لافتاً إلى أن ميليشيات الحوثي تفننت في تمويه وإخفاء تلك الألغام بعدة طرق، بحيث يصعب اكتشافها؛ لضمان حصد أكبر عدد من أرواح المدنيين.

وأشار العقيد البرير، إلى أن الخبرات والمهارات التي اكتسبتها ميليشيات الحوثي في تصنيع المتفجرات وطرق إخفائها وتمويهها تم اكتسابها عن طريق خبراء من حزب الله وإيران؛ حيث تم إرسالهم إلى اليمن لتدريب الميليشيات لقتل الشعب اليمني عبر تلك المتفجرات والألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها.