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نقل مباراة الزمالك ونادي مصر لدواعٍ أمنية

الرياضة

الزمالك
الزمالك

متابعات- الدويني فولي

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أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا بنقل مباراة الزمالك ونادي مصر إلى ملعب السلام بدلا من بتروسبورت لدواع أمنية، والمقرر اقامتها في الثامنة من مساء غدٍ الأحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري.
وكشفت لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصري لكرة القدم الخماسية عن نقل المباراة من ملعب بتروسبورت بناء على طلب الجهات الأمنية.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز في أول مباراتين على حساب الاتحاد السكندري ومصر للمقاصة، أما نادي مصر فخسر مباراته الأولى أمام الإنتاج الحربي وتعادل سلبيًا أمام أسوان.

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