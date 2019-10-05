  • السبت 05 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:51 م
بحث متقدم
الأهلي

بث مباشر.. الأهلى يواجه أسوان بالدوري الممتاز

حسام البدري

بالأسماء.. "البدري" يختار 23 لاعبًا لمواجهة المنتخب مع بتسوانا

استراحة

ما لا تعرفه عن إستراحة "السادات" فى سانت كاترين

صائد الدبابات

"صائد الدبابات" يحكى أسرارًا عن الجنود المصريين

فريق الأهلي

مفاجأة وحيدة في تشكيل الأهلي أمام أسوان

السقوط في بئر سبع

غيروا دينهم وفروا إلى إسرائيل.. مصير أبطال "السقوط فى بئر سبع"

الملك سلمان وولي العهد

الملك سلمان وولى العهد يوجهان رسالة للرئيس السيسى

أرشيفية

خلية نساء حوثية تلغم الأسواق بهذه الطريقة

الملك سلمان

«السيف الأجرب» الذى يملكه الملك سلمان.. القصة الكاملة

جيهان السادات

جيهان السادات: زوجي استرد سيناء والسيسي يعمرها

عفو رئاسي بمناسبة نصر أكتوبر

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وكالات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

غدًا.. نقابة الصحفيين تكرم عددًا من رموز القوات المسلحة

#

عفو رئاسي عن بعض السجناء بمناسبة عيد القوات المسلحة

#

عفو رئاسي جديد بمناسبة 23 يوليو وعيد الأضحى

#

الإفراج عن 2002 سجين بعفو رئاسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، قرارًا بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر.
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية أن يعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر من عام 2019 بالنسبة للفئات التالية:
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6\10\2019، 15 سنة ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمد 5 سنوات.

- المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل 6\10\2019 متى كان نفذ ثلث مدتها بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.

- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية وأمضوا في السجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.

ويشمل القرار تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقًا لأحكام هذا القرار.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "عنيك فى عنينا" تنجح فى الكشف على 23802 مواطنًا بالبحيرة
» بعد مرضها..هنا الزاهد تصدم متابعيها من شهر العسل
» السلطات العراقية ترفع حظر التجوال
» إطلالة صادمة لفنانة شهيرة في شوارع نيويورك
» بعد ظهورها عارية مع ابنها..فنانة شهيرة ترقص بـ"البكيني"
» "بلوك" من رضوى الشربينى لإبراهيم سعيد والسبب "أبو تورتة"
» بـ"إطلالة شتوية" رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل
» ترامب يصدم موظفي مجلس الأمن القومي بهذا الإجراء
» محاولة انتحار فاشلة لشاب سعودي
» غير متوقع.. «أم» تبيع رضيعتها مقابل سيارة
» السعودية تحذر رعاياها المتواجدين في هذه الدولة

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:10 م

  • فجر

    04:33

  • شروق

    05:56

  • ظهر

    11:48

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:41

  • عشاء

    19:11

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف