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إطلالة صادمة لفنانة شهيرة في شوارع نيويورك

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جينفير لوبيز
جينفير لوبيز

متابعات-علا خطاب

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ظهرت الفنانة والنجمة العالمية، جينفير لوبيز، بإطلالة صادمة بعض الشيء لمتابعيها، وهي التي تعتبر أيقونة للموضة والأناقة في هوليود، حيث ظهرت بدون مكياج وبملابس كاجوال في شوارع ولاية نيويورك الأمريكية.

وظهرت جينيفر لوبيز التي تبلغ من العمر 50 عامًا، خلال تصوريها فيلمها الجديد Marry me  في لوك صادم بدون مكياج وتصفيف شعر مرتدية ملابس كاجوال، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكان آخر أفلام جينيفر لوبيز التي طرحت Hustlers ، وتدور أحداثه حول مجموعة من الراقصات في ملهى ليلى شهير في نيويورك يخططون لسرقة أثرياء المدينة خلال السهرات.

وتعود أحداث الفيلم إلى بداية الألفينات عندما ضربت الأزمة المالية الاقتصاد الأمريكي، والفيلم من إخراج وكتابة الأمريكية Lorene Scafaria .

وكانت قد أحيت "جينفر" حفلا غنائيا في مصر في مدينة الساحل الشمالي، حيث تفاعل عدد كبير من محبيها ومشاهير الفن مع حفلتها.




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