خلال مطاردة.. مهربو المخدرات ينقذون الشرطة من الغرق

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الغرق

الحشيش

الشرطة الإسبانية

مهربو المخدرات

في واقعة نادرة أنقذ مهربو مخدرات 3 شرطيين إسبان بعدما كانوا يطاردونهم وتحطم مركبهم في المياه.

وبحسب ما ذكرته العربية فإن عناصر الشرطة تعرضوا للغرق، عندما بدأ مركب تابع للشرطة على متنه 4 أشخاص يشتبه في نقلهم مخدرات في المياه قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا.

وورد في بيان للشرطة، أنه خلال المطاردة، اصطدم القاربان ما تسبب في سقوط 3 عناصر من الشرطة في البحر بعد خروج قاربهم عن السيطرة.

وجاء في بيان للشرطة  أنه ألقي القبض عليهم لتهريب المخدرات، موضحة أنها استطاعت انتشال 80 رزمة من الحشيشة من المياه.

وباستخدام مكبرات الصوت، استدعت مروحية تابعة للشرطة كانت تحوم في الجو الأشخاص الذين كانوا على متن القارب السريع لمساعدتها في إنقاذ الشرطيين.

ولم يساهم هذا العمل في تجنيبهم العقاب،حيث وجدت الشرطة ثلاثة أطنان من الحشيش في مكان قريب داخل المياه.


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