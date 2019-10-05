» ترامب يصدم موظفي مجلس الأمن القومي بهذا الإجراء

05 أكتوبر 2019 - 11:06 ص

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخفض عدد كبير من موظفي مجلس الأمن القومي الأمريكي؛ بحسب وكالة "بلومبرج".

وذكرت الوكالة نقلاً عن مصادر أن رئيس موظفي البيت الأبيض، ميك مولفاني، ومستشار الأمن القومي، روبرت أوبرايان، أخطرا مسئولي مجلس الأمن القومي بهذه الخطوة.

ولم تشر وكالة "بلومبرج" إلى العدد الدقيق للأشخاص الذين يسعى ترامب لخفضهم، حيث يشتغل بالمجلس حاليًا 310 أشخاص.

ويأتي قرار الرئيس الأمريكي في الوقت الذي يدرس فيه النواب الديمقراطيون إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على خلفية اتهامات له بطلب مساعدة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في التحقيق في نشاطات نجل منافسه السياسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة الديمقراطي جو بايدن.